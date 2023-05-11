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"Азеркосмос": Регулярно наблюдаем за тем, что происходит на наших территориях, контролируемых миротворцами

"Азеркосмос": Регулярно наблюдаем за тем, что происходит на наших территориях, контролируемых миротворцами Мы регулярно наблюдаем за тем, что происходит на территориях Азербайджана, временно подконтрольных российскому миротворческому контингенту, и информируем соответствующие органы.
ИКТ
11 мая 2023 г. 12:30
Азеркосмос: Регулярно наблюдаем за тем, что происходит на наших территориях, контролируемых миротворцами

Мы регулярно наблюдаем за тем, что происходит на территориях Азербайджана, временно подконтрольных российскому миротворческому контингенту, и информируем соответствующие органы.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Космического агентства ("Азеркосмос") при министерстве цифрового развития и транспорта Самаддин Асадов во время обсуждения законопроекта "О космической деятельности" на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Он отметил, что "Азеркосмос" также оказывает поддержку при реализации инфраструктурных проектов в сфере транспорта, энергетики, связи, мелиорации и других сферах на освобожденных от оккупации территориях.

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Версия на азербайджанском языке "Azərkosmos": "Rusiya sülhməramlıların nəzarətində olan ərazilərimizdə nə baş verdiyini biz mütəmadi izləyirik"

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