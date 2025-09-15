Azərkosmos и компания из ОАЭ подписали соглашение по проекту в Пакистане

Космическое агентство при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана (Azərkosmos) и компания SS Creative Solutions FZE (ОАЭ) подписали новое соглашение о сотрудничестве.

Как сообщает Report со ссылкой на Azərkosmos, документ был подписан в рамках одной из крупнейших в мире выставок-конференций по медиа, спутниковым и вещательным технологиям - IBC 2025, проходившей в Амстердаме (Нидерланды).

Согласно договору, планируется реализация проекта телевизионного вещания на территории Пакистана. В рамках проекта будут использоваться спутниковые ресурсы Azərkosmos.

На международной платформе IBC 2025, охватывающей спутниковые услуги, технологии, инновации и сферу вещания, приняли участие более 50 тысяч представителей из 170 стран. Azərkosmos также представил свои продукты и услуги на этом престижном мероприятии.