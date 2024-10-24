"Азеркосмос" и итальянская компания Leaf Space расширяют сотрудничество

Космическое агентство Азербайджана ("Азеркосмос") и итальянская компания "Leaf Space" подписали новое соглашение о сотрудничестве.

Космическое агентство Азербайджана ("Азеркосмос") и итальянская компания Leaf Space подписали новое соглашение о сотрудничестве.

Как сообщили Report в "Азеркосмос", в рамках соглашения в Главном центре управления наземными спутниками Бакинского телепорта была установлена антенна с диаметром 3,7 метра в S/X диапазоне.

Эта современная система предоставляет широкие возможности для обработки и передачи критически важных данных, получаемых с различных спутников, контроля за спутниковыми сетями и мониторинга устройств в космосе.

Многофункциональный телепорт "Азеркосмос" обслуживает клиентов из Европы, Азии и Африки, предлагая услуги виртуальных сетевых операторов (VNO), малых антенн (VSAT), а также услуги передачи данных и связи.

Антенная система является второй успешной инвестиционной инфраструктурной инициативой компании Leaf Space в Азербайджане. Напомним, что в 2022 году компания уже установила антенну в S/X диапазоне на Бакинском телепорте.