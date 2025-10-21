Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    ИКТ
    • 21 октября, 2025
    • 11:06
    Азеркосмос: Азербайджан признан надежным партнером на международном спутниковом рынке

    Азербайджан признан надежным партнером на международном спутниковом рынке.

    Как сообщает Report, об этом заявил временно исполняющий обязанности председателя правления Космического агентства Азербайджана ("Азеркосмос") Дунай Бадирханов на мероприятии "Возможности из космоса: 10 лет вклада нашего космического наблюдения в социально-экономическое развитие".

    Он отметил, что Азербайджан имеет свою уникальную орбитальную позицию в космосе.

    "Это означает, что Азербайджан стал одной из 48 стран, обладающих собственным космическим ресурсом. В настоящее время Азербайджан может в любое время запустить спутник на орбиту на 46 градусов восточной долготы. Нашими услугами пользуются более 50 стран и более 200 компаний. В этом году мы отмечаем 10-летие нашего присутствия на африканском рынке", - добавил Бадирханов.

