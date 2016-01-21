​Azercell сократил около 60 сотрудников компании

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Президент Azercell Telecom Вахид Мурсалиев обратился с письмом к коллективу компании.

Как сообщает Report со ссылкой на компанию, в своем письме В.Мурсалиев указывает на то, что в связи со сложившейся макроэкономической ситуацией и для сокращения расходов, руководство компании было вынуждено принять очень тяжелое решение: "К сожалению, общая ситуация на рынке влияет на работу нашей компании. Мы должны оптимизировать наш бизнес согласно существующим условиям. С августа 2015 года руководство Azercell сталкивалось с необходимостью сокращения расходов и персонала. Но мы постарались максимально уменьшить общие расходы и не увольнять сотрудников. Очередная девальвация в конце 2015 года, приведшая к дальнейшему усложнению экономической ситуации и дополнительной нагрузке на финансовое состояние компании, привела к принятию решения о сокращении до 8% рабочих мест, то есть порядка 60 сотрудников компании. Всем сотрудникам, которых коснется данное решение, будет выплачена достойная компенсация. Начиная с сегодняшнего дня, мы проводим индивидуальные встречи с сотрудниками, позиции которых будут сокращены. Я очень огорчен, что приходится сообщать вам такую новость. Но, к сожалению, нет другого выхода. Компания должна продолжать свою деятельность, оставаться конкурентоспособной и иметь возможность инвестировать в бизнес".

"Я выражаю свою глубокую благодарность всем сотрудникам Azercell. Я уверен, что посредством совместных усилий по преодолению существующих сложностей, мы сможем повысить как собственные, так и общие показатели компании, и, таким образом, получим возможность расширить нашу команду снова", - отметил президент Azercell Telekom Вахид Мурсалиев.