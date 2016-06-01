​Azercell презентовал новый проект по интернет-безопасности

Баку. 1 июня. REPORT. AZ/ Ведущий оператор мобильной сети Азербайджана - компания Azercell приступила к сотрудничеству с "Лабораторией Касперского" в сфере интернет-безопасности.

Как сообщает Report, на презентации проекта "Безопасный интернет с Azercell", посвященном 1 июня - Международному дню защиты детей, президент Azercell Вахид Мурсалиев заявил, что Azercell не мог обойти стороной такую сферу, как информационная безопасность общества, в частности, детей. Он добавил, что продукты Azercell обеспечат безопасное пользование интернета как взрослыми, так и детьми.

На мероприятии представлены три новых продукта. Один из них - услуга "Универсальная защита", которая с помощью Kaspersky Internet Security обеспечивает защиту любого устройства. Второй продукт "Защита для Android" предназначен для устройств с операционной системой Android. Третий продукт называется "Родительский контроль" и используется с помощью популярной программы Kaspersky Safe Kids.