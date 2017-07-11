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    Azercell объявил новую кампанию

    Абоненты могут подключиться к кампании в любом Центре абонентского обслуживания Azercell

    Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ ООО Azercell Telekom с 11 июля в рамках новой кампании предлагает абонентам возможность приобрести смартфоны с поддержкой 4G, такие как iPhone 7 128 GB и iPhone 6S Plus 32 GB стоимостью начиная от 99 манатов и 85 манатов в месяц.

    Как сообщает Report со ссылкой на Azercell, подключившись к этой кампании, помимо смартфонов, пользователям предоставляются интернет-пакеты в размере начиная с 5 GB и возможность звонить внутри страны по выгодной цене (1 мин - 6 гяпиков).

    Абоненты могут подключиться к кампании в любом Центре абонентского обслуживания Azercell.

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