Azercell объявил новую кампанию

Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ ООО Azercell Telekom с 11 июля в рамках новой кампании предлагает абонентам возможность приобрести смартфоны с поддержкой 4G, такие как iPhone 7 128 GB и iPhone 6S Plus 32 GB стоимостью начиная от 99 манатов и 85 манатов в месяц.

Как сообщает Report со ссылкой на Azercell, подключившись к этой кампании, помимо смартфонов, пользователям предоставляются интернет-пакеты в размере начиная с 5 GB и возможность звонить внутри страны по выгодной цене (1 мин - 6 гяпиков).

Абоненты могут подключиться к кампании в любом Центре абонентского обслуживания Azercell.