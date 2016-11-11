Azercell может повысить тарифы

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Вопрос повышения мобильных тарифов пока не стоит на повестке дня. Как сообщает Report, об этом заявил журналистам глава ООО Azercell Telecom Вахид Мурсалиев.

По словам В.Мурсалиева, пересмотр тарифов возможен в будущем в зависимости от позиции национальной валюты: "Наши доходы сократились на 5% по сравнению с 10 месяцами прошлого года. Однако это не повлияло на выплату налогов".

Он отметил, что компания проводит исследования в связи с внедрением услуги Mobile finance: "Наши абоненты ждут этой услуги. Однако пока мы исследуем эту возможность. Это крупный проект и для оказания банковских услуг необходимы соответствующие разрешения".