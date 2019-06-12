Премьер-министр: Азербайджан тесно сотрудничает со Всемирной таможенной организацией

Проведение международного мероприятия Всемирной таможенной организации (ВТО) в Баку значимо для Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил сегодня премьер-министр Азербайджана Новруз Мамедов на конференции-выставке информационных технологий Всемирной таможенной организации (WCO IT/TI Conference & Exhibition) в Баку.

По его словам, Азербайджан тесно сотрудничает с ВТО: "Размещение Европейского регионального офиса по наращиванию потенциала Всемирной таможенной организации в Баку является ярким примером этого сотрудничества".

Премьер-министр отметил, что Азербайджан играет транзитную роль между Европой и Азией: "В последние годы Азербайджан реализует крупные инфраструктурные проекты и вложила крупные инвестиции в инфраструктуру".