Замглавы ГТК: Азербайджан поддерживает соседние страны в создании IT-технологий

© Report https://report.az/storage/news/be0b88feb0603c915b05c6c5c72c6210/e72e830d-4dfd-4090-b227-4cbb085fd74f_292.jpg

На конференции-выставке (WCO IT/TI Conference & Exhibition) Всемирной таможенной организации (ВТО), запланированной на 12-14 июня в Баку, пройдут дискуссии о применении в Азербайджане новых мировых технологий в таможенной сфере, изучении передовых технологий, выходе на мировые рынки азербайджанских компаний по интернет технологиям, интеграции таможенных служб страны.

Об этом Report сообщил заместитель председателя Государственного таможенного комитета (ГТК) Игбал Бабаев, комментируя вопрос о проведении конференции ВТО в Баку.

По его словам, проведение этого мероприятия в столице позволит поближе ознакомиться с развитием IT-технологий в таможенной сфере: "По рекомендации ВТО Азербайджан является членом Консультативного совета по развитию IT-технологий в таможенной сфере в странах Центральной Азии, Азиатско-Тихоокеанского бассейна. Азербайджан поддерживает соседние страны в создании IT-технологий в таможенной сфере. В дальнейшем эта работа будет расширена".

Бабаев отметил, что ВТО проводит ежегодную IT-конференцию и выставку в странах-членах: "До этого мероприятие проходило в столице Перу Лиме, еще раньше в Уганде и Марокко. Проведение подобного мероприятия в этом году в Азербайджане означает доверие к нашей стране. С другой стороны, эта сфера в Азербайджане будет развиваться дальше. Ожидается, что около 800 человек из примерно 150-170 стран посетят конференцию-выставку".