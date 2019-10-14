Азербайджан намерен развивать местные платформы электронной коммерции

Население Азербайджана в настоящее время использует зарубежные платформы электронной коммерции, однако разработка местных платформ должна быть в центре внимания государственных органов.

Как сообщает Report, об этом журналистам сообщил завотделом Министерства транспорта, связи и высоких технологий Рашад Азизов.

По его словам, различные аспекты электронной торговли отражены в Стратегической дорожной карте, принятой в Азербайджане, и за них несут ответственность различные структуры. "Обсуждения, которые мы проведем в рамках форума электронной коммерции в Баку, позволят нам принять окончательное решение по этому вопросу", - добавил Азизов.