Азербайджан и Россия подписали соглашение о сотрудничестве в области спутниковой связи

Азербайджанский оператор спутниковой связи ОАО "Азеркосмос" и российский оператор спутниковой связи (Russian Satellite Communications Company - RSCC) подписали соглашение о сотрудничестве в области услуг спутниковой связи и вещания.

Об этом сообщает Report со ссылкой на российскую компанию.

Подписи под документом поставили зампред Совета директоров ОАО "Азеркосмос" Ровшан Рустамов и заместитель гендиректора по развитию бизнеса RSCC Ксения Дроздова.

Целью соглашения является объединение усилий и организация совместной работы азербайджанского и российского операторов в области создания и развития сетей спутниковой связи и вещания для различных секторов экономики и государственного управления, как на территории Азербайджана и России, так и в странах Европы, Ближнего Востока и Африки. С этой целью планируется использовать возможности космических спутников Azerspace-1, Azerspace-2, а также спутников RSCC серии "Экспресс-АМ", которые обеспечивают устойчивое покрытие вышеуказанных регионов, включая территорию стран СНГ.

Совместная работа над проектами позволит двум компаниям усилить свое присутствие в регионах Евразийского и Африканского континентов, а также обеспечить максимальный охват вертикальных рынков предоставления услуг спутниковой связи и вещания.

"Данное соглашение является логичным продолжением укрепления торгово-экономических связей между Россией и Азербайджаном, и его подписание продиктовано текущей конъюнктурой мирового спутникового рынка. Особо стоит подчеркнуть, что наше партнерство выходит далеко за рамки сугубо регионального сотрудничества в Каспийском регионе. ГПКС и Азеркосмос уже много лет успешно работают на рынках Европы, Ближнего Востока и Африки. Объединение усилий двух национальных спутниковых операторов также открывает потенциал для новой страницы российско-азербайджанского сотрудничества - создание совместного экспортного приложения для зарубежных потребителей", - отметила Ксения Дроздова.