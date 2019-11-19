Азербайджан и Казахстан создают цифровой телекоммуникационный коридор между Европой и Азией

Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин и премьер-министр Азербайджана Али Асадов приняли участие в прошедшей в городе Актау торжественной церемонии начала строительства "TransCaspian Fiber Optic" (TCFO) – волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) между двумя странами по дну Каспийского моря.

Об этом передает Report со ссылкой на сайт премьер-министра РК.

Проект является трансконтинентальным и создаст цифровой телекоммуникационный коридор между Европой и Азией. Прокладку кабеля по дну Каспийского моря длиной около 380-400 км осуществят АО "Транстелеком", "KazTransCom" и азербайджанский оператор связи "AzerTelecom". ВОЛС будет сдана в эксплуатацию к концу 2021 года, она позволит передавать данные емкостью не менее 4-6 терабит/с.

"Азербайджан является стратегическим партнером Казахстана. Принципы дружбы и взаимовыгодного сотрудничества заложены первым Президентом РК – Елбасы Нурсултаном Назарбаевым, Общенациональным лидером азербайджанского народа Гейдаром Алиевым и в последующем – Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, продолжая внешнеполитический курс Елбасы, придает особое значение развитию и углублению двусторонних отношений с Азербайджаном", - сказал Аскар Мамин, слова которого приводятся в сообщении.

Глава правительства Казахстана подчеркнул, что совместный проект "TransCaspian Fiber Optic" позволит выйти на более высокий уровень развития высокоскоростной и защищенной инфраструктуры передачи данных, войти в ряд ведущих магистральных маршрутов Европа-Азия и занять достойное место в мировом транзите данных.

Аскар Мамин и Али Асадов обсудили состояние и перспективы сотрудничества двух стран в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-логистической, сельскохозяйственной, космической и культурно-гуманитарной сферах.