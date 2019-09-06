​Азербайджан и Индия хотят выйти на рынки ИТ третьих стран

Азербайджан и Индия обсуждают вопрос участия на рынках информационных технологий (ИТ) третьих стран.

Об этом Report сообщил исполняющий обязанности президента Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев.

Ю.Абдуллаев отметил, что этим летом был организован бизнес-форум с участием торговых миссий из Индии: " В соответствии с договоренностями, достигнутыми в рамках бизнес-форума, две индийские компании, действующие в ИТ-секторе, хотят открыть свои офисы в Баку".

По его словам, с учетом передовых позиций Индии в сфере информационных технологий в мире обсуждаются совместные проекты с ИТ-компаниями, действующими в Бангладоре (Индия): "Эксперты AZPROMO и представители компаний проводят встречи, где обсуждаются общие точки соприкосновения, благодаря которым возможно участие на рынках третьих стран".