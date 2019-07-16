Азербайджан и Афганистан обсудили сотрудничество в сферах транспорта и ИКТ

Сегодня министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рамин Гулузаде встретился с находящимся с визитом в нашей стране министром финансов Афганистана Мохаммадом Хумаюном Гаюми.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство, на встрече был обсужден вопрос развития сотрудничества между двумя странами в сферах транспорта, транзита, а также информационно-коммуникационных технологий. Также состоялся обмен мнениями о реализации совместных проектов в указанных областях.

Отметим, что афганский министр находится с визитом в Баку с целью участия в первом заседании совместной Рабочей группы по экономическому сотрудничеству между правительствами Азербайджанской Республики и Исламской Республики Афганистан.