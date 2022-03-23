Азербайджанский замминистра встретился с генсеком Международного союза электросвязи

Состоялась двусторонняя встреча между находящимся с рабочим визитом в Женеве в связи с участием в заседании Совета Международного союза электросвязи (МСЭ), который начал свою работу 21 марта, заместителем министра цифрового развития и транспорта Ровшаном

Состоялась двусторонняя встреча между находящимся с рабочим визитом в Женеве в связи с участием в заседании Совета Международного союза электросвязи (МСЭ), который начал свою работу 21 марта, заместителем министра цифрового развития и транспорта Ровшаном Рустамовым и генеральным секретарем организации Хоулинем Чжао.

Об этом Report сообщили в министерстве.

На встрече было отмечено, что отношения между Азербайджаном и МСЭ динамично развиваются, сотрудничество находится на высоком уровне.

Заместитель министра подчеркнул, что Азербайджан как член Совета МСЭ активно участвует в работе организации и тесно сотрудничает с тремя бюро организации по основным целям МСЭ. Стороны подчеркнули важность дальнейшего расширения отношений, особенно в период после пандемии, в соответствии с имеющимся потенциалом.

В ходе встречи также обсуждалась подготовка к Полномочной конференции Международного союза электросвязи, которая состоится в Бухаресте в конце этого года. Генеральный секретарь Хоулинь Чжао пожелал Азербайджану успехов в выдвижении своей кандидатуры в Совет и Радиорегламентарное бюро организации на выборах в ходе Полномочной конференции.