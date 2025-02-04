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Азербайджанские школьники запустят свой пико-спутник в космос с помощью SpaceX

Азербайджанские школьники запустят свой пико-спутник в космос с помощью SpaceX Азербайджанские школьники запустят на космическую орбиту собственный пико-спутник PocketQube с помощью ракеты-носителя SpaceX.
ИКТ
4 февраля 2025 г. 17:16
Азербайджанские школьники запустят свой пико-спутник в космос с помощью SpaceX

Азербайджанские школьники запустят на космическую орбиту собственный пико-спутник PocketQube с помощью ракеты-носителя SpaceX.

Об этом сообщили Report в Космическом агентстве Азербайджана ("Азеркосмос").

Запуск спутника состоится по итогам Азербайджанского национального конкурса спутниковых инноваций, организованного Космической академией при "Азеркосмосе" при поддержке Государственного агентства по дошкольному и общему образованию и Института образования, Агентства инноваций и цифрового развития, компании PAŞA Holdinq, Бразильского космического агентства и компании IDEIA Space. В конкурсе принимают участие ученики 7-9 классов, победители получат возможность запустить собственный спутник на орбиту.

Спутники PocketQube впервые были запущены на орбиту в ноябре 2013 года с помощью австрийской платформы UniSat-5. Стандартные размеры этих спутников составляют 5x5x5 см, а вес - около 250 граммов.

Снижение затрат на запуск малых спутников на орбиту с помощью программы rideshare компании SpaceX делает проект более доступным с экономической точки зрения. Суть программы rideshare заключается в том, что во время одного запуска ракеты на орбиту одновременно выводятся малые спутники, принадлежащие разным клиентам.

Кроме того, высоконадежная пусковая платформа SpaceX обеспечит безопасную доставку спутника на орбиту и позволит успешно реализовать технические и научные цели проекта.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanlı məktəblilər ilk dəfə “SpaceX” raketi ilə orbitə peyk buraxacaq

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