Азербайджанские эксперты приняли участие в стратегических киберучениях НАТО

Азербайджан был представлен на учениях "Стратегические симуляции кибервойны", организованных Центром передового опыта НАТО по совместной киберзащите для руководящих лиц.
Как сообщает Report со ссылкой на Госслужбу специальной связи и информационной безопасности, учения прошли в рамках 17-й международной конференции по киберконфликтам CyCon-2025 с 27 по 30 мая в столице Эстонии Таллине.
В рамках мероприятия состоялись встречи между сотрудниками Госслужбы и рядом представителей Центра передового опыта НАТО по совместной киберзащите, а также местными компаниями по кибербезопасности.