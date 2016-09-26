Азербайджан принимает участие в Азиатском форуме по вопросам науки и технологий

Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ В Астане проходит Азиатский межпарламентский форум по вопросам науки, технологий и инноваций, передает Report со ссылкой на Zakon.kz.

В его работе принимают участие парламентарии и эксперты из более 20 стран, в том числе и из Азербайджана, а также представители ряда международных организаций.

Главная цель форума заключается в укреплении взаимодействия для развития образовательного и научного потенциала стран - членов Организации исламского сотрудничества (ОИС), ставится задача привлечения внимания парламентариев к развитию обществ, основанных на знаниях, внедрению передовых технологий для экономик стран - членов ОИС. Приоритетом определено также повышение роли парламентариев и их сотрудничество с другими институтами по вопросам науки, технологий и инноваций, совершенствование практики работы парламентов в сфере научно-технического законодательства.

ИСЕСКО презентует на форуме свое исследование о лучших примерах нормативно-правовой базы и стимулирующих мер в области науки, технологий и инноваций в государствах, входящих и не входящих в ОИС.

Отметим, что ИСЕСКО выступает активным партнером в организации парламентских форумов совместно с ЮНЕСКО. По результатам двухдневного обсуждения планируется принятие Итогового документа - Астанинской декларации по укреплению межпарламентского исламского сотрудничества в области науки, технологий и инноваций.