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Азербайджанская команда заняла первое место на TECHNOFEST-2025 в Северном Кипре

Азербайджанская команда заняла первое место на TECHNOFEST-2025 в Северном Кипре Команда "Гызыл Гая", представляющая Азербайджан на TECHNOFEST-2025 в Северном Кипре, удостоилась первого места.
ИКТ
3 мая 2025 г. 20:17
Азербайджанская команда заняла первое место на TECHNOFEST-2025 в Северном Кипре

Команда "Гызыл Гая", представляющая Азербайджан на TECHNOFEST-2025 в Северном Кипре, удостоилась первого места.

Как сообщает сотрудник Report с места события, награду азербайджанской команде вручил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Команда "Гызыл гая" заняла первое место в категории туризм.

Отметим, что 11-й фестиваль TECHNOFEST-2025 продлится до 4 мая. Фестиваль поддерживается администрацией президента Турецкой Республики Северного Кипра, Министерством промышленности и технологий Турции и Фондом технологической команды Турции (T3 Foundation).

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan komandası “TECHNOFEST-2025”də birinci yer tutub

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