Азербайджан занял 6-е место среди стран ЦАРЭС по развитию инновационной экосистемы

По развитию инновационной экосистемы Азербайджан занял 6-е место среди стран, входящих в программу Центрально-азиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС) Азиатского банка развития (АБР), и 85-е место в мире, поднявшись на 4 ступени.

По развитию инновационной экосистемы Азербайджан занял 6-е место среди стран, входящих в программу Центрально-азиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС) Азиатского банка развития (АБР), и 85-е место в мире, поднявшись на 4 ступени.

Как сообщает Report, об этом было сказано сегодня на вебинаре, посвященном презентации стартап-карты и инновационной сети стран ЦАРЭС.

“Основная цель - информирование людей об инновациях, происходящих в странах ЦАРЭС. Карта показывает уровень инноваций в странах ЦАРЭС. Кроме того, карта позволяет лучше понять экосистему в регионе. Она показывает, в каких областях есть пробелы и определяет лучшие направления сотрудничества в этих странах в области инноваций”, - говорится в информации.

Среди 11 стран-членов ЦАРЭС лидируют Китай и Пакистан, успешно развивая стартап-экосистемы. Согласно карте, в настоящее время в странах ЦАРЭС насчитывается 6 775 стартапов.

Напомним, что Азербайджан участвует в программе Центрально-азиатского регионального экономического сотрудничества с 2003 года.