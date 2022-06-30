О нас

Азербайджан занял 6-е место среди стран ЦАРЭС по развитию инновационной экосистемы

Азербайджан занял 6-е место среди стран ЦАРЭС по развитию инновационной экосистемы По развитию инновационной экосистемы Азербайджан занял 6-е место среди стран, входящих в программу Центрально-азиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС) Азиатского банка развития (АБР), и 85-е место в мире, поднявшись на 4 ступени.
ИКТ
30 июня 2022 г. 16:17
Азербайджан занял 6-е место среди стран ЦАРЭС по развитию инновационной экосистемы

По развитию инновационной экосистемы Азербайджан занял 6-е место среди стран, входящих в программу Центрально-азиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС) Азиатского банка развития (АБР), и 85-е место в мире, поднявшись на 4 ступени.

Как сообщает Report, об этом было сказано сегодня на вебинаре, посвященном презентации стартап-карты и инновационной сети стран ЦАРЭС.

“Основная цель - информирование людей об инновациях, происходящих в странах ЦАРЭС. Карта показывает уровень инноваций в странах ЦАРЭС. Кроме того, карта позволяет лучше понять экосистему в регионе. Она показывает, в каких областях есть пробелы и определяет лучшие направления сотрудничества в этих странах в области инноваций”, - говорится в информации.

Среди 11 стран-членов ЦАРЭС лидируют Китай и Пакистан, успешно развивая стартап-экосистемы. Согласно карте, в настоящее время в странах ЦАРЭС насчитывается 6 775 стартапов.

Напомним, что Азербайджан участвует в программе Центрально-азиатского регионального экономического сотрудничества с 2003 года.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan innovativ ekosisteminin inkişafına görə CAREC ölkələri arasında 6-cı olub

Другие новости из категории

В Азербайджане при поддержке Израиля создается Центр кибербезопасности
ФотоВ Азербайджане при поддержке Израиля создается Центр кибербезопасности
30 июня 2022 г. 11:07
TikTok назвали угрозой для YouTube и Facebook
TikTok назвали угрозой для YouTube и Facebook
26 июня 2022 г. 21:54
Стало известно, когда Microsoft прекратит поддержку Windows 8.1
Стало известно, когда Microsoft прекратит поддержку Windows 8.1
26 июня 2022 г. 17:42
В Китае создадут быструю зарядку для смартфонов
В Китае создадут быструю зарядку для смартфонов
25 июня 2022 г. 18:00
Ведущие криптовалютные биржи заблокировали аккаунты россиян, обходивших санкции
Ведущие криптовалютные биржи заблокировали аккаунты россиян, обходивших санкции
25 июня 2022 г. 17:15
Дуров: Telegram не делится с Google личными данными пользователей
Дуров: Telegram не делится с Google личными данными пользователей
24 июня 2022 г. 08:44
Microsoft объявил о постепенном сворачивании бизнеса в России
Microsoft объявил о постепенном сворачивании бизнеса в России
23 июня 2022 г. 17:49
Ракета Ariane-5 вывела на орбиту два спутника связи
Ракета Ariane-5 вывела на орбиту два спутника связи
23 июня 2022 г. 06:49
Пользователей Android-смартфонов предупредили об опасном вирусе
Пользователей Android-смартфонов предупредили об опасном вирусе
21 июня 2022 г. 23:44
Азербайджан и Узбекистан наладят сотрудничество в сфере ИКТ
Азербайджан и Узбекистан наладят сотрудничество в сфере ИКТ
21 июня 2022 г. 17:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi