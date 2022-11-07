Азербайджан вошел в Совет директоров OIC-CERT

Представитель Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Азербайджана (CERT.GOV.AZ) избран членом Совета директоров Центров по борьбе с компьютерными инцидентами Организации исламского сотрудничества ((OIC-CERT).

Представитель Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Азербайджана (CERT.GOV.AZ) избран членом Совета директоров Центров по борьбе с компьютерными инцидентами Организации исламского сотрудничества ((OIC-CERT).

Как сообщает Report со ссылкой на центр, соответствующее решение принято на 10-м съезде организации в Маскате (Оман), в ходе выборов в Совет директоров.

По итогам выборов глава Управления государственной службы специальной связи и информационной безопасности Турал Мамедов был избран членом Совета директоров сроком на следующие два года.

После рассмотрения поступивших от стран-членов предложений местом проведения следующей Международной конференции OIC-CERT в 2023 году выбраны Объединенные Арабские Эмираты.