О нас

Азербайджан в мае улучшил среднюю скорость широкополосного интернета

Азербайджан в мае улучшил среднюю скорость широкополосного интернета Азербайджан в мае улучшил среднюю скорость широкополосного интернета
ИКТ
27 июня 2025 г. 11:41
Азербайджан в мае улучшил среднюю скорость широкополосного интернета

Азербайджан в мае 2025 года занял 87-ое место среди 153 стран мира по показателю высокоскоростного интернета (79,25 Мбит/с).

Как сообщает Report со ссылкой на Speedtest Global Index, средняя скорость фиксированного широкополосного интернета в стране выросла вдвое по сравнению с показателем предыдущего года (39,48 Мбит/с).

Первое место по скорости широкополосного интернета в мае занял Сингапур (372,02 Мбит/с), последнее - Сирия (3,19 Мбит/с).

За отчетный период Баку занял 115 место среди 196 городов по скорости фиксированного широкополосного интернета, опустившись на 1 позицию по сравнению с предыдущим месяцем, со скоростью 78,86 Мбит/с.

Лион (349,44 Мбит/с) возглавил рейтинг городов по скорости фиксированного широкополосного интернета. Алеппо (2,36 Мбит/с) оказался на последнем месте.

Баку занял 84 место среди 148 городов по скорости мобильного интернета, опустившись на 1 позицию по сравнению с предыдущим месяцем, со скоростью 90,88 Мбит/с.

Первое место среди городов по скорости мобильного интернета занял Аль-Райян (594,88 Мбит/с), а последнее место занял Ла-Пас (Боливия) (10,12 Мбит/с).

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan mayda genişzolaqlı internetin orta sürətinə görə irəliləyib

Самое важное

Ильхам Алиев поговорил со своим иранским коллегой
Ильхам Алиев поговорил со своим иранским коллегой
26 июня 2025 г. 11:40
Президент: И Италия, и Китай – стратегические партнеры Азербайджана
Президент: И Италия, и Китай – стратегические партнеры Азербайджана
24 июня 2025 г. 09:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi