Азербайджан в мае улучшил среднюю скорость широкополосного интернета

Азербайджан в мае улучшил среднюю скорость широкополосного интернета

Азербайджан в мае 2025 года занял 87-ое место среди 153 стран мира по показателю высокоскоростного интернета (79,25 Мбит/с).

Как сообщает Report со ссылкой на Speedtest Global Index, средняя скорость фиксированного широкополосного интернета в стране выросла вдвое по сравнению с показателем предыдущего года (39,48 Мбит/с).

Первое место по скорости широкополосного интернета в мае занял Сингапур (372,02 Мбит/с), последнее - Сирия (3,19 Мбит/с).

За отчетный период Баку занял 115 место среди 196 городов по скорости фиксированного широкополосного интернета, опустившись на 1 позицию по сравнению с предыдущим месяцем, со скоростью 78,86 Мбит/с.

Лион (349,44 Мбит/с) возглавил рейтинг городов по скорости фиксированного широкополосного интернета. Алеппо (2,36 Мбит/с) оказался на последнем месте.

Баку занял 84 место среди 148 городов по скорости мобильного интернета, опустившись на 1 позицию по сравнению с предыдущим месяцем, со скоростью 90,88 Мбит/с.

Первое место среди городов по скорости мобильного интернета занял Аль-Райян (594,88 Мбит/с), а последнее место занял Ла-Пас (Боливия) (10,12 Мбит/с).