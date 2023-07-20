Азербайджан в июне опустился на три строчки в мировом рейтинге по скорости мобильного интернета

В июне этого года Азербайджан занял 116-ое место среди 180 стран по скорости фиксированного широкополосного интернета. Средняя скорость загрузки составила 29,47 Мбит/с.

В июне этого года Азербайджан занял 116-ое место среди 180 стран по скорости фиксированного широкополосного интернета. Средняя скорость загрузки составила 29,47 Мбит/с.

Как сообщает Report со ссылкой на Speedtest Global Index, позиция Азербайджана осталась неизменной.

В рейтинге по скорости фиксированного широкополосного интернета первое место занял Сингапур (247,29 МБ/с), а последнее место - Куба (1,96 МБ/с).

В июне Азербайджан спустился на три ступени по скорости мобильного интернета, заняв 59-ое место (40,39/с) среди 140 стран.

В списке мобильных операторов ОАЭ занял первое место (200,24 МБ/с), а Афганистан - последнее (2,38 МБ/с).

Кроме того, в мае город Баку спустился на шесть ступеней по скорости мобильного интернета (42,42 МБ/с), заняв 78-е место среди 169 городов. По скорости мобильного интернета первое место занимает катарский город Ар-Райян – 258,32 МБ/с, последнее – столица Судана Хартум – 1,31 МБ/с.

По скорости фиксированного широкополосного интернета столица Азербайджана продвинулась на одну ступень и заняла 136-е место (30,92 МБ/с).

В рейтинг городов по фиксированному широкополосному интернету вошли 194 города. Возглавила список столица ОАЭ Абу-Даби (273,05 МБ/с), а Гавана оказалась последней в рейтинге (1,89 МБ/с).