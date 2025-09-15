Азербайджан в августе увеличил производство компьютеров в 13 раз
ИКТ
- 15 сентября, 2025
- 13:16
В Азербайджане в январе-августе этого года произведено 1 430 ноутбуков и 2 365 настольных компьютеров.
Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, это соответственно на 11,9% меньше и в 2,4 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Только в августе произведен 221 настольный компьютер, что в 13 раз больше, чем год назад. За последние два месяца в Азербайджане ноутбуки не производились.
В 2024 году в Азербайджане было произведено 1 715 ноутбуков, 2 139 настольных компьютеров, что соответственно в 3 раза больше и на 43,3% меньше по сравнению с 2023 годом.
