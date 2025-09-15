Ильхам Алиев Великое возвращение День знаний Формула 1
    Ильхам Алиев Великое возвращение День знаний Формула 1

    Азербайджан в августе увеличил производство компьютеров в 13 раз

    ИКТ
    • 15 сентября, 2025
    • 13:16
    Азербайджан в августе увеличил производство компьютеров в 13 раз

    В Азербайджане в январе-августе этого года произведено 1 430 ноутбуков и 2 365 настольных компьютеров.

    Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, это соответственно на 11,9% меньше и в 2,4 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    Только в августе произведен 221 настольный компьютер, что в 13 раз больше, чем год назад. За последние два месяца в Азербайджане ноутбуки не производились.

    В 2024 году в Азербайджане было произведено 1 715 ноутбуков, 2 139 настольных компьютеров, что соответственно в 3 раза больше и на 43,3% меньше по сравнению с 2023 годом.  

    производство компьютеров Азербайджан Госкомстат
    Azərbaycan avqustda kompüter istehsalını 13 dəfə artırıb
    Azerbaijan recorded 13-fold surge in desktop output in August

    Последние новости

    14:07

    Гарегин II отправился в Ватикан

    В регионе
    14:00

    Пашинян: Армия должна стать самым последним инструментом безопасности

    В регионе
    13:59

    В Азербайджане предлагаются изменения в закон "О борьбе с туберкулезом"

    Милли Меджлис
    13:58

    В турецком Адыямане произошло землетрясение

    В регионе
    13:57
    Фото

    В селе Сос к концу года будут сданы в эксплуатацию еще 75 домов

    Внутренняя политика
    13:55

    Катар и США обсудили меры по поддержке стабильности в Сирии

    Другие страны
    13:51

    Кремль: Прогресса в вопросе организации саммита РФ-США-Украина нет

    Другие страны
    13:44

    Нелегалы из Афганистана получили тюремный срок в Азербайджане

    Происшествия
    13:39

    Советник команды Red Bull: Я оптимистично настроен на гонку в Баку

    Формула 1
    Лента новостей