Азербайджан в августе увеличил производство компьютеров в 13 раз

В Азербайджане в январе-августе этого года произведено 1 430 ноутбуков и 2 365 настольных компьютеров.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, это соответственно на 11,9% меньше и в 2,4 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Только в августе произведен 221 настольный компьютер, что в 13 раз больше, чем год назад. За последние два месяца в Азербайджане ноутбуки не производились.

В 2024 году в Азербайджане было произведено 1 715 ноутбуков, 2 139 настольных компьютеров, что соответственно в 3 раза больше и на 43,3% меньше по сравнению с 2023 годом.