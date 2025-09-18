Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    Азербайджан в августе поднялся на 5 позиций по средней скорости широкополосного интернета

    ИКТ
    • 18 сентября, 2025
    • 12:55
    Азербайджан в августе поднялся на 5 позиций по средней скорости широкополосного интернета

    Азербайджан в августе этого года поднялся на 5 позиций по сравнению с июлем по средней скорости стационарного широкополосного интернета (83,95 Мб/с), заняв 76-е место среди 154 стран.

    Report со ссылкой на "Speedtest Global Index" сообщает, что по сравнению с показателем годичной давности (45,47 Мб/с) средняя скорость стационарного широкополосного интернета в стране увеличилась на 85%.

    Первое место среди стран по скорости стационарного широкополосного интернета в прошлом месяце занял Сингапур (394,3 Мб/с), последнее - Сирия (3,35 Мб/с).

    По скорости мобильного интернета в августе Азербайджан поднялся на 5 позиций по сравнению с июлем, заняв 51-е место среди 103 стран со скоростью 76,61 Мб/с. В рейтинге по этому показателю первое место заняли Объединенные Арабские Эмираты (614,42 Мб/с), последнее - Боливия (14,69 Мб/с).

    В отчетном месяце позиция города Баку по скорости стационарного широкополосного интернета улучшилась на 2 ступени по сравнению с предыдущим месяцем - 110-е место среди 198 городов со скоростью 84,76 Мб/с. Рейтинг среди городов возглавил Абу-Даби (369,17 Мб/с). На последней строчке расположился Алеппо (2,83 Мб/с).

    Столица Азербайджана в прошлом месяце по скорости мобильного интернета поднялась на 2 позиции по сравнению с предыдущим месяцем, заняв 81-е место среди 148 городов со скоростью 96,75 Мб/с. Лидером среди городов по этому показателю стал Абу-Даби (625,24 Мб/с), последнее место занял Ла-Пас (Боливия) (11,29 Мб/с).

