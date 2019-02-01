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    Азербайджан принял участие на министерской встрече по ИКТ стран Тюркского совета

    Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Азербайджан  принял  участие в заседании министров, ответственных за информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) Совета содружества тюркоязычных стран, которая  прошла  в Алматы 31 января.

    Как сообщает Report со ссылкой на пресс- службу Министерства информации и коммуникаций Казахстана, Азербайджан на мероприятии представил заместитель министра транспорта, связи и высоких технологий Эльмир Велизаде.

    В ходе встречи участники мероприятия отметили, что одной из инициатив, способных вывести интеграцию на новый уровень, является проект, инициированный азербайджанской стороной, по созданию Трансевразийской суперинформационной магистрали (ТАСИМ). Его цель заключается в прокладке транснациональной волоконно-оптической линии, охватывающей страны Евразии от Франкфурта до Гонконга.

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