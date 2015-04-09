​Али Аббасов: Проект TASIM так же важен, как и TANAP

Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ Проект "Трансевразийская высокоскоростная информационная супермагистраль" (TASIM), нацеленный на создание транснациональной оптико-волоконной магистрали, связывающей Франкфурт и Гонконг, будет столь же важен, как и проект "Трансанатолийский газопровод".

Как сообщает Report, об этом в интервью турецкому изданию Hürriyet Daily News заявил министр коммуникаций и информационных технологий Азербайджана Али Аббасов.

"Когда TASIM будет реализован, он будет так же важен, как и TANAP", - заявил А.Аббасов.

"Сегодня Азербайджан и Турция пытаются сформировать отношения вне сфер нефти и природного газа, то есть на коммуникациях", - заявил министр.

Он подчеркнул, что Турция и Азербайджан имеют совместный проект для создания рынков, открытых для бизнесменов и предпринимателей обеих стран, и возможностей для расширения торговли со странами мира.

"Кроме того, что Турция и Азербайджан являются мостом между Европой и Азией с точки зрения энергетики и транспорта, теперь они будут важны с точки зрения коммуникаций и информационных технологий", - отметил А.Аббасов.

По его словам, растет значение Турции и Азербайджана в регионе, что привлекает внимание соседних стран к технологиям и коммуникациям.

Отметим, что по плану TASIM станет основным оптико-волоконным маршрутом от Франкфурта до Гонконга, который пройдет через Китай, Казахстан, Азербайджан, Грузию, Турцию и Германию. Рассматривается также возможность создания резервного северного маршрута, который пройдет через Россию, Украину и Польшу.