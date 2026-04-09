Азербайджан создаст новую платформу для картографирования телекоммуникационной инфраструктуры – ЭКСКЛЮЗИВ

В Азербайджане планируется создание новой цифровой платформы для более эффективного управления данными в телекоммуникационном секторе и совершенствования процесса планирования инфраструктуры.

Как сообщает Report, планируется создание базы данных телекоммуникационной инфраструктуры (системы "Широкополосное картографирование"), объединяющей информацию о сетевых линиях поставщиков телекоммуникационных услуг, и географической информационной платформы.

Благодаря данной системе будет проводиться детальное картографирование телекоммуникационной инфраструктуры, а также появится возможность собирать и анализировать соответствующие данные в единой структуре.

Проект будет реализован Министерством цифрового развития и транспорта, а также подчиненным ему Агентством информационно-коммуникационных технологий к концу 2026 года.