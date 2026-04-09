    Азербайджан создаст новую платформу для картографирования телекоммуникационной инфраструктуры – ЭКСКЛЮЗИВ

    ИКТ
    • 09 апреля, 2026
    • 12:47
    В Азербайджане планируется создание новой цифровой платформы для более эффективного управления данными в телекоммуникационном секторе и совершенствования процесса планирования инфраструктуры.

    Как сообщает Report, планируется создание базы данных телекоммуникационной инфраструктуры (системы "Широкополосное картографирование"), объединяющей информацию о сетевых линиях поставщиков телекоммуникационных услуг, и географической информационной платформы.

    Благодаря данной системе будет проводиться детальное картографирование телекоммуникационной инфраструктуры, а также появится возможность собирать и анализировать соответствующие данные в единой структуре.

    Проект будет реализован Министерством цифрового развития и транспорта, а также подчиненным ему Агентством информационно-коммуникационных технологий к концу 2026 года.

    Министерство цифрового развития и транспорта Широкополосное картографирование
    Azərbaycanda telekommunikasiya infrastrukturunun xəritələndirilməsi üçün yeni platforma yaradılacaq – EKSKLÜZİV
    Azerbaijan to launch new platform mapping telecom infrastructure – EXCLUSIVE

