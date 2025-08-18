Азербайджан продвинулся в мировом рейтинге по средней скорости широкополосного интернета

Азербайджан в июле 2025 года занял 81-ое место среди 153 стран по показателю высокоскоростного интернета (82,58 Мбит/с).

Азербайджан в июле 2025 года занял 81-ое место среди 153 стран по показателю высокоскоростного интернета (82,58 Мбит/с).

Как сообщает Report со ссылкой на Speedtest Global Index, средняя скорость фиксированного широкополосного интернета в стране выросла вдвое по сравнению с показателем предыдущего года (40,65 Мбит/с).

Первое место по скорости широкополосного интернета в мае занял Сингапур (386,96 Мбит/с), последнее - Сирия (3,29 Мбит/с).

В июле Азербайджан занял 56-е место среди 104 стран по скорости мобильного интернета (74,76 Мбит/с), опустившись на 1 позицию по сравнению с июнем.

Первое место по скорости мобильного интернета заняли ОАЭ (584,97 Мбит/с), а последнее - Боливия (14,7 Мбит/с).

В отчетном месяце скорость стабильного широкополосного интернета в городе Баку улучшилась на 3 позиции по сравнению с предыдущим месяцем и составила 83,27 Мбит/с, что позволило занять 112-е место среди 198 городов.

В рейтинге городов со стабильным широкополосным интернетом первое место занял Абу-Даби с показателем 353,22 Мбит/с. Последнее место в рейтинге занял Алеппо с показателем 2,73 Мбит/с.

Баку в июле по скорости мобильного интернета поднялся на 4 ступени по сравнению с предыдущим месяцем, заняв 83-е место среди 148 городов (93,16 Мбит/с).

Среди городов по скорости мобильного интернета первое место занял Эр-Райян (Катар) - 581,31 Мбит/с, последнее место - Ла-Пас (Боливия) - 11,12 Мбит/с).