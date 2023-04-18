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Азербайджан продвинулся в мировом рейтинге по скорости интернета

Азербайджан продвинулся в мировом рейтинге по скорости интернета В марте этого года Азербайджан занял 54-е место среди 140 стран по скорости мобильного интернета. Средняя скорость загрузки составила 39,46 Мбит/с.
ИКТ
18 апреля 2023 г. 10:52
Азербайджан продвинулся в мировом рейтинге по скорости интернета

В марте этого года Азербайджан занял 54-ое место среди 140 стран по скорости мобильного интернета. Средняя скорость загрузки составила 39,46 Мбит/с.

Как сообщает Report со ссылкой на Speedtest Global Index, Азербайджан продвинулся на три ступени по сравнению с показателем за январь.

В списке мобильных операторов ОАЭ заняли первое место (178,25 МБ/с), а Куба - последнее 137-е место (3,44 МБ/с).

В прошлом месяце Азербайджан опустился на одну ступень по скорости мобильного интернета, заняв 118-ое место. Средняя скорость фиксированного широкополосного интернета в стране составила 27,84 МБ/с.

В рейтинг по скорости фиксированного широкополосного интернета вошли 180 стран. Первое место занял Сингапур (235,4 МБ/с), а последнее место - Куба (1,84 МБ/с).

Кроме того, в марте город Баку опустился на одну ступень по скорости мобильного интернета (41,71 МБ/с), заняв 73-е место среди 174 городов. По скорости фиксированного широкополосного интернета столица Азербайджана опустилась на две ступени и заняла 137-е место (30,36 МБ/с).

Среди городов первое место по скорости мобильного интернета занял Эр-Райян (Катар), где скорость загрузки составила 223,87 МБ/с, а последнее место - столица Кубы Гавана (3,03 МБ/с).

В рейтинг городов по фиксированному широкополосному интернету вошли 194 города. Возглавила список столица Китая Пекин (264,92 МБ/с), а Гавана оказалась последней в рейтинге (1,51 МБ/с).

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan mobil internetin sürətinə görə 3 pillə irəliləyib

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