Азербайджан продвинулся в мировом рейтинге по скорости интернета

В феврале этого года Азербайджан занял 57-е место среди 137 стран по скорости мобильного интернета. Средняя скорость загрузки составила 37,42 Мбит/с.

В феврале этого года Азербайджан занял 57-е место среди 137 стран по скорости мобильного интернета. Средняя скорость загрузки составила 37,42 Мбит/с.

Как сообщает Report со ссылкой на Speedtest Global Index, Азербайджан продвинулся на 7 пунктов по сравнению с показателем за январь.

В списке мобильных операторов ОАЭ заняли первое место (179,61 МБ/с), а Куба - последнее 137-е место (4,04 МБ/с).

В прошлом месяце Азербайджан опустился на одну ступень по скорости мобильного интернета, заняв 117 место. Средняя скорость фиксированного широкополосного интернета в стране составила 27,57 МБ/с.

В рейтинг по скорости фиксированного широкополосного интернета вошли 179 стран. Первое место занял Сингапур (237,15 МБ/с), а последнее место - Куба (1,88 МБ/с).

Кроме того, в январе город Баку опустился на одну ступень по скорости мобильного интернета (39,42 МБ/с), заняв 74-е место среди 171 городов. По скорости фиксированного широкополосного интернета столица Азербайджана продвинулась на одну ступень и заняла 135-е место (29,07 МБ/с).

Среди городов первое место по скорости мобильного интернета занял Дубай (ОАЭ), где скорость загрузки составила 229,57 МБ/с, а последнее место - столица Афганистана Кабул (3,88 МБ/с).

В рейтинг городов по фиксированному широкополосному интернету вошли 194 города. Возглавила список столица Китая Пекин (260,08 МБ/с), а сирийский город Алеппо оказался последним в рейтинге (1,57 МБ/с).