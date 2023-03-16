О нас

Азербайджан продвинулся в мировом рейтинге по скорости интернета

Азербайджан продвинулся в мировом рейтинге по скорости интернета В феврале этого года Азербайджан занял 57-е место среди 137 стран по скорости мобильного интернета. Средняя скорость загрузки составила 37,42 Мбит/с.
ИКТ
16 марта 2023 г. 10:10
Азербайджан продвинулся в мировом рейтинге по скорости интернета

В феврале этого года Азербайджан занял 57-е место среди 137 стран по скорости мобильного интернета. Средняя скорость загрузки составила 37,42 Мбит/с.

Как сообщает Report со ссылкой на Speedtest Global Index, Азербайджан продвинулся на 7 пунктов по сравнению с показателем за январь.

В списке мобильных операторов ОАЭ заняли первое место (179,61 МБ/с), а Куба - последнее 137-е место (4,04 МБ/с).

В прошлом месяце Азербайджан опустился на одну ступень по скорости мобильного интернета, заняв 117 место. Средняя скорость фиксированного широкополосного интернета в стране составила 27,57 МБ/с.

В рейтинг по скорости фиксированного широкополосного интернета вошли 179 стран. Первое место занял Сингапур (237,15 МБ/с), а последнее место - Куба (1,88 МБ/с).

Кроме того, в январе город Баку опустился на одну ступень по скорости мобильного интернета (39,42 МБ/с), заняв 74-е место среди 171 городов. По скорости фиксированного широкополосного интернета столица Азербайджана продвинулась на одну ступень и заняла 135-е место (29,07 МБ/с).

Среди городов первое место по скорости мобильного интернета занял Дубай (ОАЭ), где скорость загрузки составила 229,57 МБ/с, а последнее место - столица Афганистана Кабул (3,88 МБ/с).

В рейтинг городов по фиксированному широкополосному интернету вошли 194 города. Возглавила список столица Китая Пекин (260,08 МБ/с), а сирийский город Алеппо оказался последним в рейтинге (1,57 МБ/с).

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijan advances 7 steps in terms of mobile internet speed
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan mobil internetin sürətinə görə 7 pillə irəliləyib

Самое читаемое

В Азербайджане терапию гемодиализом за счет государства получают более 3,6 тыс. человек
В Азербайджане терапию гемодиализом за счет государства получают более 3,6 тыс. человек
9 марта 2023 г. 11:24
В прошлом году в Азербайджане 42 водителя потеряли своих родных в ДТП
В прошлом году в Азербайджане 42 водителя потеряли своих родных в ДТП
9 марта 2023 г. 16:30
Минфин США ввел санкции против компаний, содействующих Ирану в производстве БПЛА
Минфин США ввел санкции против компаний, содействующих Ирану в производстве БПЛА
9 марта 2023 г. 22:16
Ермак: Украина настаивает на продлении зерновой сделки на неограниченный срок
Ермак: Украина настаивает на продлении зерновой сделки на неограниченный срок
10 марта 2023 г. 12:23
Минэкологии: Запасы Мингячевирского водохранилища сократились на 50%
Минэкологии: Запасы Мингячевирского водохранилища сократились на 50%
10 марта 2023 г. 15:02
В Баку пройдет международная конференция на тему борьбы с исламофобией
В Баку пройдет международная конференция на тему борьбы с исламофобией
11 марта 2023 г. 18:03
Азербайджан начал экспорт грузовых автомобилей еще в две страны
Азербайджан начал экспорт грузовых автомобилей еще в две страны
13 марта 2023 г. 13:20
Президент: Более чем трехкратный рост нашей экономики за последние 20 лет может считаться мировым рекордом
Президент: Более чем трехкратный рост нашей экономики за последние 20 лет может считаться мировым рекордом
13 марта 2023 г. 23:11
В Гаджигабуле пересохло водохранилище, в селах наблюдаются проблемы с орошением
ФотоВ Гаджигабуле пересохло водохранилище, в селах наблюдаются проблемы с орошением
14 марта 2023 г. 12:57
Розничный товарооборот в Азербайджане вырос почти на 3%
Розничный товарооборот в Азербайджане вырос почти на 3%
14 марта 2023 г. 15:51

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi