Азербайджан получит техпомощь от АБР на диагностику цифрового сектора

Азиатский банк развития (АБР) одобрил предоставление региональной технической помощи в размере 1 млн долларов США для реализации программы цифровой трансформации, нацеленной на обеспечение инклюзивного и устойчивого роста в странах Центральной и Западной Азии.

Как сообщает Report со ссылкой на АБР, проект охватывает семь государств региона: Азербайджан, Армению, Казахстан, Кыргызстан, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан.

Средства выделяются в формате гранта из Специального фонда технической помощи АБР (TASF). Программа рассчитана на реализацию в период с сентября 2026 года по сентябрь 2030 года. Исполняющей структурой проекта является непосредственно АБР в лице Офиса цифрового сектора при взаимодействии с Департаментом Центральной и Западной Азии, а также страновыми представительствами банка.

Согласно документу, распределение грантовых средств между участниками выглядит следующим образом: Таджикистан - 300 тыс. долларов (30% общего объема финансирования), Казахстан - 200 тыс. долларов (20%), Азербайджан - 150 тыс. долларов (15%), Армения - 150 тыс. долларов (15%), Пакистан - 100 тыс. долларов (10%), Кыргызстан - 50 тыс. долларов(5%), Узбекистан - 50 тыс. долларов (5%).

В составе технической помощи предусмотрено проведение диагностических исследований, подготовка инвестиционных проектов и наращивание институционального потенциала. В частности, речь идет о разработке технико-экономического обоснования подключения школ к интернету в Таджикистане, оценке инвестиционных потребностей в области ИИ-инфраструктуры, "озер данных" и кибербезопасности в Казахстане, подготовке проекта становления полупроводниковой отрасли в Узбекистане, экспертной поддержке программы "Санарип Ордо 2" по интеграции ИИ в систему государственного управления Кыргызстана, а также диагностике цифровой сферы и формировании инвестиционного портфеля в Азербайджане, Армении и Пакистане.

Программа ориентирована на преодоление цифрового разрыва, в том числе в сельских и отдаленных территориях, укрепление кибербезопасности, развитие доверенных механизмов обмена данными и внедрение передовых технологий, включая искусственный интеллект и пространственные данные.