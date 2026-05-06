Азербайджан поднялся на 21 позицию в мировом рейтинге кибербезопасности

Азербайджан значительно укрепил свои международные позиции в сфере кибербезопасности и поднялся на 21 позицию в Национальном индексе кибербезопасности (NCSI), переместившись с 52-го на 31-е место.

Как сообщает Report со ссылкой на Службу электронной безопасности, показатель Азербайджана в международном индексе, подготовленном e-Governance Academy, вырос с 75,83 до 83,33 баллов.

NCSI охватывает более 100 стран и считается одним из наиболее надежных международных инструментов оценки в области кибербезопасности. Индекс оценивает не только технические возможности, но и правовую базу, управленческий потенциал и уровень национальной готовности.