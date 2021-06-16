Азербайджан опустился в рейтинге стран по скорости интернета

В мае этого года по скорости широкополосного интернета Азербайджан, опустившись на 7 ступеней, занял 125-е место среди 180 стран.

В мае этого года по скорости широкополосного интернета Азербайджан, опустившись на 7 ступеней, занял 125-е место среди 180 стран.

Как сообщает Report, согласно отчету Speedtest Global Index, средняя скорость загрузки фиксированного широкополосного интернета в стране в прошлом месяце составила 23,25 Мбит/с.

Азербайджан опустился на одну ступень по скорости мобильного интернета, заняв 68 место. Средняя скорость загрузки составила 36,34 Мбит/с.

Первое место в рейтинге стран по скорости фиксированного интернета занял Гонконг (245,01 Мбит/с), на последнем разместился Туркменистан (4,19 Мбит/с).

В списке мобильных операторов Объединенные Арабские Эмираты заняли первое место (194,09 Мбит/с), а Афганистан - последнее 137-е место (6,86 Мбит/с).