О нас
Report Georgia
Аудио новости

Азербайджан опустился в рейтинге стран по скорости интернета

Азербайджан опустился в рейтинге стран по скорости интернета В мае этого года по скорости широкополосного интернета Азербайджан, опустившись на 7 ступеней, занял 125-е место среди 180 стран.
ИКТ
16 июня 2021 г. 13:10
Азербайджан опустился в рейтинге стран по скорости интернета

В мае этого года по скорости широкополосного интернета Азербайджан, опустившись на 7 ступеней, занял 125-е место среди 180 стран.

Как сообщает Report, согласно отчету Speedtest Global Index, средняя скорость загрузки фиксированного широкополосного интернета в стране в прошлом месяце составила 23,25 Мбит/с.

Азербайджан опустился на одну ступень по скорости мобильного интернета, заняв 68 место. Средняя скорость загрузки составила 36,34 Мбит/с.

Первое место в рейтинге стран по скорости фиксированного интернета занял Гонконг (245,01 Мбит/с), на последнем разместился Туркменистан (4,19 Мбит/с).

В списке мобильных операторов Объединенные Арабские Эмираты заняли первое место (194,09 Мбит/с), а Афганистан - последнее 137-е место (6,86 Мбит/с).

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan internetin orta aylıq sürətinə görə geriləyib

Самое читаемое

Состоялись похороны отца Александра - ОБНОВЛЕНО
ФотоСостоялись похороны отца Александра - ОБНОВЛЕНО
13 июня 2021 г. 14:06
AZAL о правилах въезда в Азербайджан
AZAL о правилах въезда в Азербайджан
11 июня 2021 г. 16:25
Создается совместная украино-азербайджанская медиа-платформа
ФотоСоздается совместная украино-азербайджанская медиа-платформа
11 июня 2021 г. 12:12
В Киеве подвели итоги конкурса эссе о Гейдаре Алиеве - ВИДЕО
ФотоВ Киеве подвели итоги конкурса эссе о Гейдаре Алиеве - ВИДЕО
14 июня 2021 г. 19:48
Птица стала причиной задержки рейса Баку-Анталья
Птица стала причиной задержки рейса Баку-Анталья
12 июня 2021 г. 09:57
Скончался архиепископ Бакинский и Азербайджанский Александр
Скончался архиепископ Бакинский и Азербайджанский Александр
10 июня 2021 г. 23:01
Эксперт: Спецслужбы РФ должны открыть уголовные дела за пропаганду террористов
Эксперт: Спецслужбы РФ должны открыть уголовные дела за пропаганду террористов
12 июня 2021 г. 11:39
Посол России: Очень высоко оцениваем то, что сделал Азербайджан в ООН - ИНТЕРВЬЮ
ФотоПосол России: Очень высоко оцениваем то, что сделал Азербайджан в ООН - ИНТЕРВЬЮ
11 июня 2021 г. 13:05
“Агдамский прорыв” Алиева: Армения выдала Азербайджану карты минных полей
“Агдамский прорыв” Алиева: Армения выдала Азербайджану карты минных полей
12 июня 2021 г. 19:10
“Отключенный” микрофон Арустамяна – КОММЕНТАРИЙ 
“Отключенный” микрофон Арустамяна – КОММЕНТАРИЙ 
10 июня 2021 г. 16:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi