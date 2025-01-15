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Азербайджан обсудил с МСТ процесс подготовки к Всемирной конференции по развитию телекоммуникаций

Азербайджан обсудил с МСТ процесс подготовки к Всемирной конференции по развитию телекоммуникаций Глава Министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев и директор Бюро развития телекоммуникаций Международного союза телекоммуникаций (МСТ) Космас Завазава обсудили вопросы двустороннего сотрудничества.
ИКТ
15 января 2025 г. 20:18
Азербайджан обсудил с МСТ процесс подготовки к Всемирной конференции по развитию телекоммуникаций

Глава Министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев и директор Бюро развития телекоммуникаций Международного союза телекоммуникаций (МСТ) Космас Завазава обсудили вопросы двустороннего сотрудничества.

Как сообщает Report, об этом Р.Набиев написал на своей странице в соцсети "X".

Отметим, что Космас Завазава находится с визитом в Азербайджане.

"Мы обсудили наше совместное участие на конференции COP29, проходившей в Баку в 2024 году, и процесс подготовки к Всемирной конференции по развитию телекоммуникаций, которая пройдет в нашей стране в ноябре этого года", - отметил министр.

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Версия на английском языке Azerbaijan, ITU mull preparation for World Telecommunication Development Conference
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan İTU ilə Ümumdünya Telekommunikasiyanın İnkişafı Konfransına hazırlıq prosesini müzakirə edib

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