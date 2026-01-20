Азербайджан обсудил с компанией BCG влияние цифровой трансформации на экономику

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь
    Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров обсудил с представителями Boston Consulting Group (BCG) и BCG Henderson Institute на стратегическое планирование в сфере экономики.

    Как передает Report, об этом министр написал на своей странице в соцсети Х.

    "В рамках участия в Давосском экономическом форуме (WEF 2026) под руководством президента Азербайджана Ильхама Алиева мы с вице-председателем BCG и глобальным руководителем BCG Henderson Institute Николаусом Лэнгом обсудили влияние цифровой трансформации на экономическое стратегическое планирование, перспективы в сфере торговли, искусственный интеллект и укрепление геополитической устойчивости компаний", - отметил министр.

    Azərbaycan BCG ilə rəqəmsal transformasiyanın iqtisadi strategiyaya təsirini müzakirə edib

