Азербайджан обсудил с компанией BCG влияние цифровой трансформации на экономику

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров обсудил с представителями Boston Consulting Group (BCG) и BCG Henderson Institute на стратегическое планирование в сфере экономики.

Как передает Report, об этом министр написал на своей странице в соцсети Х.

"В рамках участия в Давосском экономическом форуме (WEF 2026) под руководством президента Азербайджана Ильхама Алиева мы с вице-председателем BCG и глобальным руководителем BCG Henderson Institute Николаусом Лэнгом обсудили влияние цифровой трансформации на экономическое стратегическое планирование, перспективы в сфере торговли, искусственный интеллект и укрепление геополитической устойчивости компаний", - отметил министр.