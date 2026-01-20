Азербайджан обсудил с компанией BCG влияние цифровой трансформации на экономику
ИКТ
- 20 января, 2026
- 18:51
Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров обсудил с представителями Boston Consulting Group (BCG) и BCG Henderson Institute на стратегическое планирование в сфере экономики.
Как передает Report, об этом министр написал на своей странице в соцсети Х.
"В рамках участия в Давосском экономическом форуме (WEF 2026) под руководством президента Азербайджана Ильхама Алиева мы с вице-председателем BCG и глобальным руководителем BCG Henderson Institute Николаусом Лэнгом обсудили влияние цифровой трансформации на экономическое стратегическое планирование, перспективы в сфере торговли, искусственный интеллект и укрепление геополитической устойчивости компаний", - отметил министр.
Последние новости
19:08
ООН: Рост объема мировой торговли может замедлиться до 2,2%Другие страны
18:52
В Анкаре почтили память шехидов 20 ЯнваряВнешняя политика
18:51
Азербайджан обсудил с компанией BCG влияние цифровой трансформации на экономикуИКТ
18:50
Fitch: Госдолг является сильной стороной кредитного профиля АзербайджанаФинансы
18:49
Фон дер Ляйен: ЕС готовит инвестиционный и оборонный пакет для ГренландииДругие страны
18:46
Бессент: Трампу не нужен закон об ужесточении санкций против РФДругие страны
18:40
Дуран: Турция будет противостоять любой угрозе безопасностиВ регионе
18:31
SOCAR обсудил с BCG новые энергетические трендыЭнергетика
18:21