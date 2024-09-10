Азербайджан намерен обложить налогом монетизацию контента в TikTok

Переговоры между Азербайджаном и TikTok о налогообложении доходов от монетизации контента находятся на завершающей стадии

Переговоры между Азербайджаном и TikTok о налогообложении доходов от монетизации контента находятся на завершающей стадии.

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор Центра анализа и координации Четвертой промышленной революции (4SIM) Фариз Джафаров на панельной дискуссии "Введение в цифровую и метавселенную экономику" в рамках форума "Chain Reaction 2024".

По его словам, этот шаг направлен на регулирование доходов, получаемых пользователями TikTok в Азербайджане, и является частью стратегии страны по созданию современной цифровой экосистемы.

"Азербайджан активно работает над повышением конкурентоспособности национального бизнеса, обеспечивая предпринимателей необходимыми инструментами и инфраструктурой. Стратегические цели государства включают поддержку малых и средних предприятий, создание центров обработки данных, обеспечение кибербезопасности и развитие платежных систем", — подчеркнул он.