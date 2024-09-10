О нас

Азербайджан намерен обложить налогом монетизацию контента в TikTok

Азербайджан намерен обложить налогом монетизацию контента в TikTok Переговоры между Азербайджаном и TikTok о налогообложении доходов от монетизации контента находятся на завершающей стадии
ИКТ
10 сентября 2024 г. 13:41
Азербайджан намерен обложить налогом монетизацию контента в TikTok

Переговоры между Азербайджаном и TikTok о налогообложении доходов от монетизации контента находятся на завершающей стадии.

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор Центра анализа и координации Четвертой промышленной революции (4SIM) Фариз Джафаров на панельной дискуссии "Введение в цифровую и метавселенную экономику" в рамках форума "Chain Reaction 2024".

По его словам, этот шаг направлен на регулирование доходов, получаемых пользователями TikTok в Азербайджане, и является частью стратегии страны по созданию современной цифровой экосистемы.

"Азербайджан активно работает над повышением конкурентоспособности национального бизнеса, обеспечивая предпринимателей необходимыми инструментами и инфраструктурой. Стратегические цели государства включают поддержку малых и средних предприятий, создание центров обработки данных, обеспечение кибербезопасности и развитие платежных систем", — подчеркнул он.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan "TikTok"da kontent monetizasiyasını vergiyə cəlb edə bilər

Самое важное

Париж-2024: Азербайджанский параатлет завоевал золотую медаль
ФотоПариж-2024: Азербайджанский параатлет завоевал золотую медаль
7 сентября 2024 г. 13:25
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева прибыли в Милан
ФотоИльхам Алиев и Мехрибан Алиева прибыли в Милан
5 сентября 2024 г. 22:49
Мехрибан Алиева поделилась публикацией из Италии
Мехрибан Алиева поделилась публикацией из Италии
5 сентября 2024 г. 22:06
В Риме состоялась церемония обмена документами, подписанными между Азербайджаном и Италией
ФотоВ Риме состоялась церемония обмена документами, подписанными между Азербайджаном и Италией
5 сентября 2024 г. 21:28
Подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии в Кяльбаджарском направлении
Подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии в Кяльбаджарском направлении
5 сентября 2024 г. 11:45
Президент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Италию
ФотоПрезидент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Италию
4 сентября 2024 г. 21:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi