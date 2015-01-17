​Азербайджан начинает санацию государственных учреждений связи

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Проведено совместное оценивание государственных учреждений связи, выставляемых на приватизацию, с участием партнерских консалтинговых компаний. Как сообщает Report, об этом журналистам сообщил министр связи и высоких технологий Али Аббасов: "Мы провели определенные работы с консультативными компаниями. Главное - это оценивание этих предприятий и подготовка рекомендаций. Все это мы уже подготовили и претворили в жизнь". Министр заявил, что одним из основных работ в 2015 году является претворение в жизнь организационных мероприятий в этом направлении: "Основной целью министерства является не приватизация предприятий, а оздоровление их перед приватизацией и превращение их в новую структуру - акционерное общество".