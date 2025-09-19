Азербайджан вошел в Административный совет и Совет почтовых операций ВПС

Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    Азербайджан избран членом Административного совета и Совета почтовых операций Всемирного почтового союза (ВПС).

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство цифрового развития и транспорта.

    "На 28-м Конгрессе Всемирного почтового союза, проходящем в Дубае, Азербайджан впервые в истории получил право членства сразу в двух высших органах организации - Административном совете и Совете почтовых операций. Это признание отражает растущий авторитет страны в международной почтовой системе, ее вклад в технологическое развитие и сотрудничество", - говорится в сообщении.

    Ведомство отмечает, что членство обеспечит Азербайджану участие в управлении ВПС, голос в принятии стратегических и бюджетных решений, а также возможность влиять на разработку "Конвенции ВПС" и других ключевых документов.

    "Это позволит стране продвигать свои инициативы, формировать стандарты почтовых и цифровых услуг, укрепляя позиции в международной логистике и электронной коммерции", - говорится в сообщении.

    Срок полномочий Азербайджана составит четыре года - с 2025 по 2029 год.

    Ранее страна также избиралась в руководящие органы ВПС, в том числе в 2004, 2008 и 2016 годах.

