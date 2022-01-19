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Азербайджан и Украина обсудили перспективы развития транспортной сферы

Азербайджан и Украина обсудили перспективы развития транспортной сферы Состоялась встреча в формате видеоконференции между министром цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашадом Набиевым и министром инфраструктуры Украины Александром Кубраковым.
ИКТ
19 января 2022 г. 15:18
Азербайджан и Украина обсудили перспективы развития транспортной сферы

Состоялась встреча в формате видеоконференции между министром цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашадом Набиевым и министром инфраструктуры Украины Александром Кубраковым.

Об этом Report сообщили в Министерстве.

В ходе видеоконференции были обсуждены текущее состояние и перспективы развития транспортного сотрудничества между двумя странами.

Состоялся обмен мнениями по развитию международных транспортных коридоров, проходящих по территории двух стран, привлечению в эти коридоры дополнительных грузопотоков, а также созданию благоприятных условий для развития перевозок.

В то же время обсуждены возможности многостороннего сотрудничества в рамках таких международных организаций, как Организация за демократию и экономическое развитие (ГУАМ), транспортный коридор Европа-Кавказ-Азия (TRACECA) и Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ).

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Версия на английском языке Azerbaijan, Ukraine mull prospects for development in transport
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Ukrayna nəqliyyat sahəsində inkişaf perspektivlərini müzakirə edib

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