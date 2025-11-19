Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет

    Азербайджан и Турция планируют реализовать совместные проекты в сфере ИКТ

    ИКТ
    • 19 ноября, 2025
    • 20:11
    Азербайджан и Турция планируют реализовать совместные проекты в сфере ИКТ

    Представители Агентства информационно-коммуникационных технологий Азербайджана и Управления информационных технологий и коммуникаций Турции провели встречу на полях Всемирной конференции по развитию электросвязи (WTDC-25) в Баку.

    Об этом сообщили Report в Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана.

    Председатель агентства Наиль Марданов предоставил информацию о шагах, предпринятых в сфере цифровой трансформации в Азербайджане, модернизации сектора и работе, проводимой для адаптации регуляторных механизмов к международным стандартам.

    Было отмечено, что развитие сотрудничества между данными ведомствами имеет важное значение с точки зрения быстрого реагирования на современные вызовы, повышения безопасности и качества услуг на телекоммуникационных рынках обеих стран.

    На встрече были проведены обсуждения по расширению обмена опытом в области управления радиоспектром, устойчивости сети, обмена информацией в чрезвычайных ситуациях, а также регулирования платформ социальных медиа. Стороны, оценив возможности будущего сотрудничества, достигли соглашения о реализации совместных проектов в области ИКТ.

    Турция Азербайджан WTDC-25 ИКТ
    Фото
    Azərbaycan və Türkiyənin telekommunikasiya üzrə tənzimləyici qurumları birgə layihə icra edəcək

    Последние новости

    21:34

    США продолжают искать возможности для завершения российско-украинской войны

    Другие страны
    21:17

    NYP: ФБР затягивало расследование покушения на Трампа

    Другие страны
    21:16
    Фото

    Азербайджанская сборная по баскетболу 3х3 взяла золото Исламиады

    Командные
    21:15

    СМИ: США потребуют от Украины отказаться от территорий и ряда вооружений

    Другие страны
    21:00

    Группа жителей Физули направила благодарственное письмо Гурбангулы Бердымухамедову

    Внешняя политика
    20:52

    Саудовская Аравия и США подпишут соглашения по энергетике на $30 млрд

    Другие страны
    20:45

    Артем Некрасов назначен врио министра энергетики Украины

    Другие страны
    20:36

    Летевший в Бангкок самолет совершил вынужденную посадку в Баку

    Происшествия
    20:33
    Фото

    Азербайджанская женщина-борец выиграла золото Исламиады - ОБНОВЛЕНО

    Индивидуальные
    Лента новостей