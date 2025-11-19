Азербайджан и Турция планируют реализовать совместные проекты в сфере ИКТ

Представители Агентства информационно-коммуникационных технологий Азербайджана и Управления информационных технологий и коммуникаций Турции провели встречу на полях Всемирной конференции по развитию электросвязи (WTDC-25) в Баку.

Об этом сообщили Report в Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана.

Председатель агентства Наиль Марданов предоставил информацию о шагах, предпринятых в сфере цифровой трансформации в Азербайджане, модернизации сектора и работе, проводимой для адаптации регуляторных механизмов к международным стандартам.

Было отмечено, что развитие сотрудничества между данными ведомствами имеет важное значение с точки зрения быстрого реагирования на современные вызовы, повышения безопасности и качества услуг на телекоммуникационных рынках обеих стран.

На встрече были проведены обсуждения по расширению обмена опытом в области управления радиоспектром, устойчивости сети, обмена информацией в чрезвычайных ситуациях, а также регулирования платформ социальных медиа. Стороны, оценив возможности будущего сотрудничества, достигли соглашения о реализации совместных проектов в области ИКТ.