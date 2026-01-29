Индонезия намерена в приоритетном порядке развивать атомную энергетику
Другие страны
- 29 января, 2026
- 06:47
Развитие атомной энергетики станет одним из приоритетных направлений для Индонезии.
Как передает Report со ссылкой на агентство Antara, об этом заявил министр энергетики и минеральных ресурсов страны Бахлил Лахадалиа.
"Мы сформулировали общий план для национальной энергетики, который будет напрямую отражен в нашей политике. Одним из приоритетов станет развитие новых и возобновляемых источников энергии, включая атомную энергию", - сказал он. Лахадалиа подчеркнул, что энергетическая политика Индонезии будет строиться на основе принципов энергетической независимости и самодостаточности.
Сейчас в Индонезии нет коммерческих атомных электростанций.
