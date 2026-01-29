Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Индонезия намерена в приоритетном порядке развивать атомную энергетику

    Другие страны
    • 29 января, 2026
    • 06:47
    Индонезия намерена в приоритетном порядке развивать атомную энергетику

    Развитие атомной энергетики станет одним из приоритетных направлений для Индонезии.

    Как передает Report со ссылкой на агентство Antara, об этом заявил министр энергетики и минеральных ресурсов страны Бахлил Лахадалиа.

    "Мы сформулировали общий план для национальной энергетики, который будет напрямую отражен в нашей политике. Одним из приоритетов станет развитие новых и возобновляемых источников энергии, включая атомную энергию", - сказал он. Лахадалиа подчеркнул, что энергетическая политика Индонезии будет строиться на основе принципов энергетической независимости и самодостаточности.

    Сейчас в Индонезии нет коммерческих атомных электростанций.

    атомная энергетика Индонезия Бахлил Лахадалиа

    Последние новости

    07:22

    Жительница села Мамедбейли: Мы возвращаемся в родные края

    Внутренняя политика
    07:03
    Фото

    Очередная группа переселенцев отправлена в село Мамедбейли Зангиланского района

    Внутренняя политика
    06:47

    Индонезия намерена в приоритетном порядке развивать атомную энергетику

    Другие страны
    06:19

    Reuters: У аэропорта Ниамея произошли взрывы

    Другие страны
    05:46

    Трамп выдвинул кандидата на пост помощника главы Минюста

    Другие страны
    05:19

    Аэропорт на Бали усилил санитарный контроль из-за вируса Нипах

    Другие страны
    04:54

    NYT: Ближневосточные союзники США убеждают Трампа отказаться от удара по Ирану

    Другие страны
    04:21

    Стоимость фьючерса на золото превысила $5 600 за тройскую унцию - ОБНОВЛЕНО

    Финансы
    04:00

    СМИ: В Колумбии при крушении самолета погибли 15 человек - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    Лента новостей