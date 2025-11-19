Azərbaycan və Türkiyənin telekommunikasiya üzrə tənzimləyici qurumları birgə layihə icra edəcək
- 19 noyabr, 2025
- 19:57
Bakıda keçirilən "WTDC-25" çərçivəsində Azərbaycanın telekommunikasiya və poçt xidmətləri üzrə tənzimləyici qurumu İnformasiya Kommunikasiya Texnologiyaları Agentliyi (İKTA) və Türkiyənin telekommunikasiya sektorunda tənzimləyici qurumu olan İnformasiya Texnologiyaları və Rabitə İdarəsinin (BTK) nümayəndələri arasında görüş keçirilib.
Bu barədə "Report"a Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyindən (RİNN) bildirilib.
İKTA-nın İdarə heyətinin sədri Nail Mərdanov ölkəmizdə rəqəmsal transformasiya sahəsində atılan addımlar, sektorun modernləşdirilməsi və tənzimləmə mexanizmlərinin beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılması istiqamətində görülən işlər barədə məlumat verib.
Bildirilib ki, İKTA ilə BTK arasında əməkdaşlığın inkişafı müasir çağırışlara çevik reaksiya verilməsi, iki ölkənin telekommunikasiya bazarlarında təhlükəsizliyin və xidmət keyfiyyətinin yüksəldilməsi baxımından mühüm əhəmiyyət daşıyır.
Görüşdə radiospektr idarəçiliyi, şəbəkə dayanıqlığı, fövqəladə hallarda qarşılıqlı məlumat mübadiləsi, eləcə də sosial media platformalarının tənzimlənməsi sahəsində təcrübə mübadiləsinin genişləndirilməsi ilə bağlı müzakirələr aparılıb. Tərəflər gələcək əməkdaşlıq imkanlarını dəyərləndirərək birgə layihələrin icrası barəsində razılığa gəliblər.