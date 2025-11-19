İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    Azərbaycan və Türkiyənin telekommunikasiya üzrə tənzimləyici qurumları birgə layihə icra edəcək

    İKT
    • 19 noyabr, 2025
    • 19:57
    Azərbaycan və Türkiyənin telekommunikasiya üzrə tənzimləyici qurumları birgə layihə icra edəcək

    Bakıda keçirilən "WTDC-25" çərçivəsində Azərbaycanın telekommunikasiya və poçt xidmətləri üzrə tənzimləyici qurumu İnformasiya Kommunikasiya Texnologiyaları Agentliyi (İKTA) və Türkiyənin telekommunikasiya sektorunda tənzimləyici qurumu olan İnformasiya Texnologiyaları və Rabitə İdarəsinin (BTK) nümayəndələri arasında görüş keçirilib.

    Bu barədə "Report"a Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyindən (RİNN) bildirilib.

    İKTA-nın İdarə heyətinin sədri Nail Mərdanov ölkəmizdə rəqəmsal transformasiya sahəsində atılan addımlar, sektorun modernləşdirilməsi və tənzimləmə mexanizmlərinin beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılması istiqamətində görülən işlər barədə məlumat verib.

    Bildirilib ki, İKTA ilə BTK arasında əməkdaşlığın inkişafı müasir çağırışlara çevik reaksiya verilməsi, iki ölkənin telekommunikasiya bazarlarında təhlükəsizliyin və xidmət keyfiyyətinin yüksəldilməsi baxımından mühüm əhəmiyyət daşıyır.

    Görüşdə radiospektr idarəçiliyi, şəbəkə dayanıqlığı, fövqəladə hallarda qarşılıqlı məlumat mübadiləsi, eləcə də sosial media platformalarının tənzimlənməsi sahəsində təcrübə mübadiləsinin genişləndirilməsi ilə bağlı müzakirələr aparılıb. Tərəflər gələcək əməkdaşlıq imkanlarını dəyərləndirərək birgə layihələrin icrası barəsində razılığa gəliblər.

    Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi WTDC-25 İnformasiya Kommunikasiya Texnologiyaları Agentliyi Türkiyə
    Foto
    Азербайджан и Турция планируют реализовать совместные проекты в сфере ИКТ

    Son xəbərlər

    21:20

    İslamiadanın qalibi olan Azərbaycan güləşçisi: "Finalda qələbə qazanamaq çox sevindiricidir"

    Fərdi
    21:12

    KİV: ABŞ Ukraynanın öz ərazilərindən imtina etməsini təklif edib

    Digər ölkələr
    21:11
    Foto

    AFFA rəsmisi UEFA-nın iclasında iştirak edib

    Futbol
    21:09

    ADB Azərbaycanda universal səhiyyə əhatəsini dəstəkləməyi planlaşdırır

    Maliyyə
    21:02
    Foto

    Azərbaycanın 3x3 basketbol millisi İslamiadada qızıl medal qazanıb - YENİLƏNİB

    Komanda
    20:56

    Səudiyyə Ərəbistanı və ABŞ enerji sahəsində 30 milyard dollarlıq sazişlər imzalayacaq

    Digər ölkələr
    20:53

    FIBA Avropa Kuboku: "Abşeron Lions" "Neftçi"yə qalib gəlib

    Komanda
    20:50

    Artem Nekrasov Ukraynanın energetika naziri vəzifəsini müvəqqəti icra edəcək

    Digər ölkələr
    20:48

    Bir qrup Füzuli sakini Qurbanqulu Berdiməhəmmədova təşəkkür məktubu ünvanlayıb

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti