Reuters: У аэропорта Ниамея произошли взрывы
Другие страны
- 29 января, 2026
- 06:19
Взрывы и продолжительная стрельба произошли недалеко от аэропорта Ниамея.
Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на очевидца.
Агентство не привело возможных причин и последствий взрывов.
