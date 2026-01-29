Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Жительница села Мамедбейли: Мы возвращаемся в родные края

    Внутренняя политика
    • 29 января, 2026
    • 07:22
    Жительница села Мамедбейли: Мы возвращаемся в родные края

    Сегодня для нас радостный день, потому что мы возвращаемся в родные края.

    Как передает Report, об этом журналистам заявила жительница села Мамедбейли Зангиланского района Севиль Гулиева.

    Она напомнила, что покинула село в 24 года, а сегодня возвращается на родину в возрасте 57 лет:

    "Мы всегда говорили: пусть настанет тот день, когда мы вернемся в родные места. Сегодня именно тот день. Поэтому мы очень рады.

    Севиль Гулиева также поблагодарила президента Азербайджана Ильхама Алиева, выразила благодарность за освобождение родных земель. "Да упокоит Аллах души наших шехидов и дарует крепкого здоровья ветеранам", - добавила она.

    Отметим, что в соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева продолжается процесс Великого возвращения на освобожденные от оккупации территории. Сегодня в село Мамедбейли будут переселены еще 26 семей - 142 человека.

    село Мамедбейли вынужденные переселенцы Великое возвращение
    Zəngilan sakini: Sevincli günümüzdür, çünki el-obamıza qayıdırıq

    Последние новости

    07:22

    Жительница села Мамедбейли: Мы возвращаемся в родные края

    Внутренняя политика
    07:03
    Фото

    Очередная группа переселенцев отправлена в село Мамедбейли Зангиланского района

    Внутренняя политика
    06:47

    Индонезия намерена в приоритетном порядке развивать атомную энергетику

    Другие страны
    06:19

    Reuters: У аэропорта Ниамея произошли взрывы

    Другие страны
    05:46

    Трамп выдвинул кандидата на пост помощника главы Минюста

    Другие страны
    05:19

    Аэропорт на Бали усилил санитарный контроль из-за вируса Нипах

    Другие страны
    04:54

    NYT: Ближневосточные союзники США убеждают Трампа отказаться от удара по Ирану

    Другие страны
    04:21

    Стоимость фьючерса на золото превысила $5 600 за тройскую унцию - ОБНОВЛЕНО

    Финансы
    04:00

    СМИ: В Колумбии при крушении самолета погибли 15 человек - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    Лента новостей