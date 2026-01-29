Жительница села Мамедбейли: Мы возвращаемся в родные края
- 29 января, 2026
- 07:22
Сегодня для нас радостный день, потому что мы возвращаемся в родные края.
Как передает Report, об этом журналистам заявила жительница села Мамедбейли Зангиланского района Севиль Гулиева.
Она напомнила, что покинула село в 24 года, а сегодня возвращается на родину в возрасте 57 лет:
"Мы всегда говорили: пусть настанет тот день, когда мы вернемся в родные места. Сегодня именно тот день. Поэтому мы очень рады.
Севиль Гулиева также поблагодарила президента Азербайджана Ильхама Алиева, выразила благодарность за освобождение родных земель. "Да упокоит Аллах души наших шехидов и дарует крепкого здоровья ветеранам", - добавила она.
Отметим, что в соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева продолжается процесс Великого возвращения на освобожденные от оккупации территории. Сегодня в село Мамедбейли будут переселены еще 26 семей - 142 человека.