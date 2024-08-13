Азербайджан и Турция расширяют сотрудничество в сфере кибербезопасности

Азербайджан и Турция обсудили вопросы сотрудничества в сферах ИКТ, космической промышленности, искусственного интеллекта и кибербезопасности.

Азербайджан и Турция обсудили вопросы сотрудничества в сферах ИКТ, космической промышленности, искусственного интеллекта и кибербезопасности.

Как сообщает Report, об этом министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев написал на своей странице в социальной сети "X".

Министр отметил, что сегодня он встретился с находящимся с визитом в Азербайджане председателем Комитета оборонной промышленности Администрации президента Турции Халуком Гёргюном:

"На встрече мы договорились реализовать учебные программы в вышеуказанных сферах в Азербайджане и предпринять шаги для организации обмена опытом между специалистами двух стран".