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Азербайджан и Турция расширяют сотрудничество в сфере кибербезопасности

Азербайджан и Турция расширяют сотрудничество в сфере кибербезопасности Азербайджан и Турция обсудили вопросы сотрудничества в сферах ИКТ, космической промышленности, искусственного интеллекта и кибербезопасности.
ИКТ
13 августа 2024 г. 19:58
Азербайджан и Турция расширяют сотрудничество в сфере кибербезопасности

Азербайджан и Турция обсудили вопросы сотрудничества в сферах ИКТ, космической промышленности, искусственного интеллекта и кибербезопасности.

Как сообщает Report, об этом министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев написал на своей странице в социальной сети "X".

Министр отметил, что сегодня он встретился с находящимся с визитом в Азербайджане председателем Комитета оборонной промышленности Администрации президента Турции Халуком Гёргюном:

"На встрече мы договорились реализовать учебные программы в вышеуказанных сферах в Азербайджане и предпринять шаги для организации обмена опытом между специалистами двух стран".

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