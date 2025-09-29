Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025

    Азербайджан и Турция расширяют сотрудничество в сфере искусственного интеллекта

    ИКТ
    • 29 сентября, 2025
    • 15:49
    Азербайджан и Турция расширяют сотрудничество в сфере искусственного интеллекта

    Реализация принятой "Стратегии искусственного интеллекта на 2025–2028 годы" позволит Азербайджану достичь значительных результатов в ряде направлений.

    Как сообщает Report, об этом журналистам заявил исполнительный директор Центра анализа и координации IV Промышленной революции (4SIM) Фариз Джафаров в рамках Инновационного Саммита "INMerge" 2025 в Баку.

    "В этом контексте мы будем сотрудничать с Турцией. Наши страны должны продемонстрировать такие достижения, чтобы именно Азербайджан и Турция стали ориентиром, своеобразным "бенчмарком". Мы должны опираться не на опыт Гарварда или Стэнфорда, а на собственные результаты", - отметил он.

    Джафаров напомнил, что в последние годы искусственный интеллект активно внедряется в различных сферах. По его словам, поддержка предпринимателей в этой области является одним из приоритетов Азербайджана. Речь идет о создании возможностей, предоставлении льгот и других мерах.

    Он напомнил, что уже подписан Меморандум о взаимопонимании с Ассоциацией политики искусственного интеллекта Турции (AIPA). Его цель заключается в том, чтобы совместно с турецкими компаниями, работающими в сфере ИИ, поддерживать азербайджанские предприятия в производстве, логистике и других отраслях, содействовать внедрению технологий:

    "Мы уверены, что наше сотрудничество с Турцией будет продолжено. Мы готовы поддержать Турцию в тех направлениях, где это возможно. Подписанный Меморандум о взаимопонимании не останется на бумаге - мы будем контролировать его реализацию и предпринимать совместные шаги".

    Джафаров также сообщил, что рассматриваются идеи совместной разработки Азербайджаном и Турцией программы в области искусственного интеллекта. "Речь идет о создании корпуса азербайджанского языка. Соответствующие структуры уже работают в этом направлении. Искусственный интеллект базируется на больших данных, и каждый язык имеет свои особенности. Также планируется реализация совместных пилотных проектов в разных сферах", - отметил он.

    искуственный интеллект Азербайджан Турция инновации INMerge2025
    Azərbaycan və Türkiyə süni intellekt sahəsində digər ölkələrdən üstün nəticələr qazanmalıdır
    Azerbaijan, Türkiye should achieve superior results in AI

    Последние новости

    16:18

    Чайные традиции Азербайджана представлены в Брюсселе, следующий пункт - Париж

    Туризм
    16:16

    Генсек СЕ: Мирное соглашение между Баку и Ереваном откроет возможности для развития в регионе

    В регионе
    16:14

    Али Асадов: Азербайджан придает большое значение расширению торговый связей со странами СНГ

    Внешняя политика
    16:14

    Узбекский министр: Церемония открытия III Игр СНГ в Гяндже была грандиозной

    Индивидуальные
    16:12

    В Азербайджане могут изменить сроки призыва военнообязанных запаса на сборы

    Милли Меджлис
    16:10

    В Минске утвердят План реализации II этапа Стратегии экономического развития СНГ до 2030 г.

    Внешняя политика
    16:09

    Начнутся ли переговоры о вступлении Украины и Молдовы в ЕС в обход вето Венгрии?

    Внешняя политика
    16:07

    Мальдивские СМИ: Безвиз с Азербайджаном открывает новые горизонты для туризма Мальдив

    Туризм
    16:04

    Вугар Гюльмамедов: Число экологических законопроектов под парламентским контролем превысило 50

    Экология
    Лента новостей