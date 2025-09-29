Азербайджан и Турция расширяют сотрудничество в сфере искусственного интеллекта

Реализация принятой "Стратегии искусственного интеллекта на 2025–2028 годы" позволит Азербайджану достичь значительных результатов в ряде направлений.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил исполнительный директор Центра анализа и координации IV Промышленной революции (4SIM) Фариз Джафаров в рамках Инновационного Саммита "INMerge" 2025 в Баку.

"В этом контексте мы будем сотрудничать с Турцией. Наши страны должны продемонстрировать такие достижения, чтобы именно Азербайджан и Турция стали ориентиром, своеобразным "бенчмарком". Мы должны опираться не на опыт Гарварда или Стэнфорда, а на собственные результаты", - отметил он.

Джафаров напомнил, что в последние годы искусственный интеллект активно внедряется в различных сферах. По его словам, поддержка предпринимателей в этой области является одним из приоритетов Азербайджана. Речь идет о создании возможностей, предоставлении льгот и других мерах.

Он напомнил, что уже подписан Меморандум о взаимопонимании с Ассоциацией политики искусственного интеллекта Турции (AIPA). Его цель заключается в том, чтобы совместно с турецкими компаниями, работающими в сфере ИИ, поддерживать азербайджанские предприятия в производстве, логистике и других отраслях, содействовать внедрению технологий:

"Мы уверены, что наше сотрудничество с Турцией будет продолжено. Мы готовы поддержать Турцию в тех направлениях, где это возможно. Подписанный Меморандум о взаимопонимании не останется на бумаге - мы будем контролировать его реализацию и предпринимать совместные шаги".

Джафаров также сообщил, что рассматриваются идеи совместной разработки Азербайджаном и Турцией программы в области искусственного интеллекта. "Речь идет о создании корпуса азербайджанского языка. Соответствующие структуры уже работают в этом направлении. Искусственный интеллект базируется на больших данных, и каждый язык имеет свои особенности. Также планируется реализация совместных пилотных проектов в разных сферах", - отметил он.