Азербайджан и Турция подписали дорожную карту по цифровой трансформации

Азербайджан и Турция будут сотрудничать в сфере цифровой трансформации. Соответствующую дорожную карту азербайджано-турецкой рабочей группы подписали сегодня в Баку.
Как сообщает Report со ссылкой на Министерство транспорта, связи и высоких технологий, документ был подписан по итогам встречи главы ведомства Рашада Набиева с председателем Офиса цифровой трансформации Администрации президента Турции Али Тахой Кочуном.
На основе дорожной карты будет сформирована и реализована политика по цифровой трансформации, а также развитие человеческих ресурсов.
Стороны также обсудили реализацию концепции цифровой трансформации Азербайджана, сотрудничество в сферах кибербезопасности, защиты личных данных, в рамках проекта "Правительственное облако" и другие вопросы.