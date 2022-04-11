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Азербайджан и Турция обсудили сотрудничество в сфере защиты персональных данных

Азербайджан и Турция обсудили сотрудничество в сфере защиты персональных данных Азербайджан и Турция обсудили сотрудничество в сфере защиты персональных данных.
ИКТ
11 апреля 2022 г. 18:14
Азербайджан и Турция обсудили сотрудничество в сфере защиты персональных данных

Азербайджан и Турция обсудили сотрудничество в сфере защиты персональных данных.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана, обсуждения состоялись в ходе встречи в Баку рабочей подгруппы по сотрудничеству в сфере защиты персональных данных азербайджано-турецкой рабочей группы по цифровой трансформации.

На встрече Азербайджан представляла делегация во главе с начальником Службы электронной безопасности Шахином Алиевым. С турецкой стороны в заседании приняли участие глава Управления по защите персональных данных Фарук Билир и представители Офиса цифровой трансформации Администрации президента Турецкой Республики.

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