Азербайджан и Турция обсудили сотрудничество в сфере защиты персональных данных

Азербайджан и Турция обсудили сотрудничество в сфере защиты персональных данных.

Азербайджан и Турция обсудили сотрудничество в сфере защиты персональных данных.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана, обсуждения состоялись в ходе встречи в Баку рабочей подгруппы по сотрудничеству в сфере защиты персональных данных азербайджано-турецкой рабочей группы по цифровой трансформации.

На встрече Азербайджан представляла делегация во главе с начальником Службы электронной безопасности Шахином Алиевым. С турецкой стороны в заседании приняли участие глава Управления по защите персональных данных Фарук Билир и представители Офиса цифровой трансформации Администрации президента Турецкой Республики.